Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 57. bölüm full izle! Akrep 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 57. bölüm full izle! Akrep 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 57. bölüm full izle! Akrep 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akrep canlı izle! Akrep Star TV canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akrep canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep Star TV canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Aras sayesinde Ahmet'in elinden kurtulurken, bu defa Ayşem, Ferda'yı görmeye geldiği sırada saldırıya uğrar. Ahmet, haberi alınca Ayşem'in kaldırıldığı hastaneye koşar. Hastanede Ahmet'in karşısına ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya hazır Perihan dikilir. Kızı Ayşem'den ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Ahmet, Ayşem'e saldıranın cezasını en ağır şekilde keser.

Perihan, Can'ın babasının Aras olduğunu öğrenir. Aras'la hesaplaşmasını bir kenara bırakarak başındaki en büyük dert olan Ahmet'in ipini çekmek için Aras'a anlaşma teklif eder. Aras'ın mükafatı oğlu Can'a kavuşmak olacaktır. Perihan'ın hiç hesaplayamadığı şey ise torunu Şahin'in yapacaklarıdır.

Hakan, Duru ve Aras'ın öpüşmesinin görüntülerini ele geçirir ve görüntüleri Şahin'e karşı şantaj malzemesi olarak kullanır. Hakan, bu sayede Şahin'den para koparacağını düşünürken işler hiç de planladığı gibi gitmez. Şahin'in Hakan'la arasındaki çatışma herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

AKREP CANLI İZLE (20.00)

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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