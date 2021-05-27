Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 23. bölüm full izle! Akrep 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Perihan'ın hastalığının Ahmet'ten kurtulmak için söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünür ancak gerçekler düşündüğü gibi çıkmayınca önemli bir kararın eşiğine gelir. Ahmet'le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anlar. Perihan'ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet'i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe'yi kullanır.

Aras ve Ayşem'in öpüştüğünü gören Duru, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Artık ilişkisini onaramayacağını anlayan Duru, ABD'ye gitmeye karar verir. Perihan, torununun mutsuzluğuna daha fazla dayanamaz ve Aras'a giderek Duru'yu kalmaya ikna etmesini ister. Ancak Aras, beklenenin aksine Ayşem'e evlenme teklif eder. Aras'ın samimiyetine inanmayan Ferda, Ayşem'in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet ise Aras'ı öldürme niyetiyle kaçırır. Öğrendiklerinden sonra ise Aras'a beklenmedik bir teklif sunar.

Ferda, Efe'yi Ahmet'e karşı doldurur. Efe'nin Merve'ye aşık olduğunu bilen Ferda, mutluluklarının Ahmet'in ölümüne bağlı olduğunu söyler. Zaten Efe'ye güvenini kaybeden Ahmet'in ise bu ihaneti anlaması uzun sürmez. İkili karşı karşıya gelir ve Ahmet acımadan Efe'yi çekip vurur.

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