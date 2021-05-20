Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 22. bölüm full izle! Akrep . 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep Star canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet'in otel odasında kendisini aldattığını Efe'den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru'yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet'in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet'le ipleri koparmaya karar verir.

Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet'ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.

Aras, Ahmet ve Duru'yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi'ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can'ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet'i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem'den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.

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