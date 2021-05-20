Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 22. bölüm full izle! Akrep . 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 22. bölüm full izle! Akrep . 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 22. bölüm full izle! Akrep . 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akrep canlı izle! Akrep Star canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akrep canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep Star canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet'in otel odasında kendisini aldattığını Efe'den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru'yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet'in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet'le ipleri koparmaya karar verir.

Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet'ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.

Aras, Ahmet ve Duru'yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi'ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can'ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet'i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem'den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.

AKREP CANLI İZLE (20.00)

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdullah Gül Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Hülya Avşar Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Gökhan Töre Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 22. bölüm full izle! Akrep . 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 16:59:59. #1.11#

title