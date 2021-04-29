Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 20. bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 20. bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 20. bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akrep canlı izle! Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akrep canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın Ahmet'i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras'ın üzerine salma planı Duru'ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can'ı da alıp Aras'ın yanına gider.

Ferda, Ahmet'i cezaevinden çıkarma planını Aras'tan öğrenir ve soluğu Perihan'ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet'in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.

Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin'i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin'i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

AKREP CANLI İZLE (20.00)

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 20. bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:35:38. #1.15#

title