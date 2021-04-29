Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 20. bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın Ahmet'i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras'ın üzerine salma planı Duru'ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can'ı da alıp Aras'ın yanına gider.

Ferda, Ahmet'i cezaevinden çıkarma planını Aras'tan öğrenir ve soluğu Perihan'ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet'in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.

Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin'i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin'i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

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