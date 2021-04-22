Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 19. bölüm full izle! Akrep 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 19. bölüm full izle! Akrep 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akrep yeni bölüm canlı yayın HD izle! Akrep 19. bölüm full izle! Akrep 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Akrep canlı izle! Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Akrep canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep STAR canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan, Hakan'ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin'in kullandığı araçta da Hakan'a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve'yi yanına alabilmek için Ahmet'in Gevher İlaç'taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan'ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda'ya, hem Merve'nin kaçırılması, hem de Fikret'in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda'nın yanı sıra Aras'tan da Ahmet'ten şikayetçi olmasını ister.

Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe'yi evine götürür ve Merve'ye haber verir. Merve, Efe'nin Ahmet'e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve'nin, Efe'den tek isteği ise Ahmet'i ihbar etmesi olur. Efe, Merve'ye olan aşkıyla Ahmet'e olan sadakati arasında kalır.

AKREP CANLI İZLE (20.00)

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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