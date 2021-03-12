Akrep son bölüm tek parça izle!
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Akrep son bölüm tek parça izle!

12.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:19
Akrep son bölüm tek parça izle!

Perşembe günleri, STAR TV ekranlarında yayınlanan Akrep 14. bölüm full izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 14. bölüm full izle! Akrep oyuncuları kim?

Yapımcılığı İrfan Şahin, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı krep 14. bölüm full izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 14. bölüm full izle! Akrep oyuncuları kim?

AKREP SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

AKREP KONUSU

Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.

AKREP OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

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