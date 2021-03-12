Akrep son bölüm tek parça izle!
Perşembe günleri, STAR TV ekranlarında yayınlanan Akrep 14. bölüm full izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 14. bölüm full izle! Akrep oyuncuları kim?
Yapımcılığı İrfan Şahin, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı krep 14. bölüm full izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 14. bölüm full izle! Akrep oyuncuları kim?
AKREP SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!
AKREP KONUSU
Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.
AKREP OYUNCULARI
Perihan: Demet Akbağ
Ferda: Evrim Alasya
Fikret: Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz