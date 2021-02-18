Akrep son bölüm izle! Akrep 11. bölüm fragmanı izle! Akrep STAR TV 10. bölüm full izle!
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Akrep son bölüm izle! Akrep 11. bölüm fragmanı izle! Akrep STAR TV 10. bölüm full izle!

18.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:19
Akrep son bölüm izle! Akrep 11. bölüm fragmanı izle! Akrep STAR TV 10. bölüm full izle!

Akrep son bölüm izle! Akrep 11. bölüm fragmanı izle! Akrep STAR TV 10. bölüm full izle! Akrep dizisi son bölümde neler oldu? Akrep izle! Akrep 10. bölüm full izle! STAR TV canlı! Akrep İpek kimdir? Akrep Şahin kimdir? Akrep Duru kimdir?

Perşembe akşamı yayınlanan Akrep son bölüm izle! Akrep 11. bölüm fragmanı izle! Akrep STAR TV 10. bölüm full izle!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar. Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.

AKREP 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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