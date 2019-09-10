Akrep sokan minik aysel, öldü

10.09.2019 17:26

Kaynak: DHA

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yatağında akrebin soktuğu Aysel Sağlam (2) hayatını kaybetti.Olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim ve Elif çifti, odada yatan Aysel Sağlam'ın bağırması üzerine yanına gitti. Çocuğun yattığı yerin çevresinde akrep gören aile, küçük kızı kendi imkanlarıyla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik Aysel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Sağlam'ın akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.