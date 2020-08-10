Akrep sokan küçük Selin, tedaviye alındı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde evlerinde ayağından akrebin soktuğu 8 yaşındaki Selin Ç., hastanede tedaviye alındı.
10.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:37
BURSA'nın İnegöl ilçesinde evlerinde ayağından akrebin soktuğu 8 yaşındaki Selin Ç., hastanede tedaviye alındı.İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi'nde, dün evlerinin bahçesinde oyun oynayan Selin Ç.'yi (8), ayağından akrep soktu. Akşam saatlerinde Selin, ateşlenmeye başladı. Bunun üzerine ailesi, Küçük Selin'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Selin Ç., sabah saatlerinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü'ne sevk edildi.
Selin Ç.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA