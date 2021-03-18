Akrep ne zaman? STAR TV Akrep yeni bölüm canlı izle!
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Akrep ne zaman? STAR TV Akrep yeni bölüm canlı izle!

18.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:04
Akrep ne zaman? STAR TV Akrep yeni bölüm canlı izle!

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Akrep ne zaman? STAR TV Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alan Akrep ne zaman? STAR TVAkrep yeni bölüm canlı izle!

AKREP NE ZAMAN?

15. bölümü 18 Mart Perşembe günü ekrana gelecek dizi, her Perşembe saat 20.00'da STAR TV ekranlarında. Akrep son bölümde neler oldu?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve'yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda'nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda'yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan'ın tek amacı, kızı Berna'nın katili Ferda'nın hayatını cehenneme çevirmektir.

Ahmet, Ferda'nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda'ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret'e Emgen İlaç'taki hissesini devralmak istediğini söyler.

Fikret, Ferda'nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve'ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve'nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret'e tehditler savurur ve çareyi Ahmet'te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda'ya gösterir.

AKREP 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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