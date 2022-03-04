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Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (3)

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (3)

YARIN TOPRAĞA VERİLECEKBodrum'da solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Akrep Nalan olararak bilinen pop müzik sanatçısı Füsun Nalan Açın için yarın ilçede tören düzenlenecek.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Bodrum'da solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Akrep Nalan olararak bilinen pop müzik sanatçısı Füsun Nalan Açın için yarın ilçede tören düzenlenecek. Açın'ın cenazesi, Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Torba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Akrep Nalan, Bodrum, Müzik, Güncel, Haberler

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