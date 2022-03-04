Akrep Nalan, yaşamını yitirdi

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ' Akrep Nalan' olarak tanınan pop müzik şarkıcısı Füsun Nalan Açın (68), hayatını kaybetti.

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Füsun Nalan Açın, bakıcısı tarafından bu sabah evinde ölü bulundu. 1978 yılında oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının 'Akrep' olması nedeniyle çevresi tarafından takılan bu lakabı, ilerleyen yıllarda sahne adı olarak da kullanan Akrep Nalan'ın ölümü; yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını yasa boğdu.