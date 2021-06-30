Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

Herkesin Akrep Nalan olarak tanıdığı Nalan Açın geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle gündeme geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Akrep Nalan, hastalığa yenilip tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat haberi üzerine ünlü sanatçını hayatı merak konusu oldu. Peki, Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

90â€™ların ünlü pop şarkıcılarından Akrep Nalan, geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle gündeme geldi. Herkesin Akrep Nalan olarak tanıdığı Nalan Açın, Bir süredir kanser tedavisi gören Akrep Nalan, hastalığa yenilip tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat haberi üzerine ünlü sanatçını hayatı merak konusu oldu. Peki, Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü? Detaylar haberimizde!

AKREP NALAN KİMDİR?

Gerçek ismi Nalan Açın olan Akrep Nalan, 26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu.

Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Åaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Å.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Åener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ãœnlü Otel, Paradise gibi mekÃ¢nlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.

İlk iki albümde yer alan "FÃ¢nÃ® Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi.

Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Åekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

NEDEN AKREP NALAN?

Akrep Nalan "akrep" lakabının nereden geldiğini biyografisinde açıklamıştı. İşte o açıklama;

"1978 yılında filan hayatımda ilk defa at yarışı oynadım. Atın birinin adı Akrep idi.6'lı tutturdum.O sıralarda gazetelerde manşet Akrep Nalan lakaplı bir hanım vardı.Arkadaş çevrem sanıyorum ondan esinlenerek Akrep diye hitap etmeye başladılar. Sonra da yapıştı kaldı.. İşte böyle..." sözleriyle ifade etmişti.

Albümleri

Dağ Çiçeği - 1991

Zil Zurna Sevdalar - 1994

Klipleri

Karlar Düşer - 1991

Halikarnas - 1991

Kolay Mı - 1991

Sarhoş - 1992

Aşiyan - 1992

Çağır Beni - 1992

Dağ Çiçeği - 1992

Fani Dünya - 1994

Hey Yavrum Hey - 1994

Zil Zurna Sevdalar - 1994

Güneşlerime Kar Yağdı - 1994

Çocukluğum Uslansın - 1995

İstemem - 1995

Sende Kalsın - 1995

Diğer çalışmaları

Akrep Nalan (Ãœlkü Aker'in "35 Yılın Åarkıları" albümünde ''Halikarnas'ı ve koro ile ''Hey Gidi Günler'' eserlerini seslendiriyor.) - 2002

Akrep Nalan (Jöntürk'ün ''Åaman'' albümünde ''Sun Avucundaki Karanlığı Bana'' şarkısında düet.) - 2006

Akrep Nalan (Nina Varon'un ''Efsane Åarkılar'' albümünde ''Buğün İşe Gitme'' eserini seslendiriyor.) â€" 2019

AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ?

Akrep Nalan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Vücudu yakalandığı hastalığa yenik düştü ve tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Turgutlu Kabristanlığında toprağa verildi.

AKREP NALAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Akrep Nalan 1954 doğumlu olup 2021 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında vefat etti.