Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?
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Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?
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Herkesin Akrep Nalan olarak tanıdığı Nalan Açın geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle gündeme geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Akrep Nalan, hastalığa yenilip tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat haberi üzerine ünlü sanatçını hayatı merak konusu oldu. Peki, Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

90â€™ların ünlü pop şarkıcılarından Akrep Nalan, geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle gündeme geldi. Herkesin Akrep Nalan olarak tanıdığı Nalan Açın, Bir süredir kanser tedavisi gören Akrep Nalan, hastalığa yenilip tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat haberi üzerine ünlü sanatçını hayatı merak konusu oldu. Peki, Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü? Detaylar haberimizde!

AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

Gerçek ismi Nalan Açın olan Akrep Nalan, 26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu.

Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Åaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Å.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Åener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ãœnlü Otel, Paradise gibi mekÃ¢nlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.

İlk iki albümde yer alan "FÃ¢nÃ® Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi.

Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Åekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

NEDEN AKREP NALAN?

Akrep Nalan "akrep" lakabının nereden geldiğini biyografisinde açıklamıştı. İşte o açıklama;

"1978 yılında filan hayatımda ilk defa at yarışı oynadım. Atın birinin adı Akrep idi.6'lı tutturdum.O sıralarda gazetelerde manşet Akrep Nalan lakaplı bir hanım vardı.Arkadaş çevrem sanıyorum ondan esinlenerek Akrep diye hitap etmeye başladılar. Sonra da yapıştı kaldı.. İşte böyle..." sözleriyle ifade etmişti.

Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

Albümleri

  • Dağ Çiçeği - 1991
  • Zil Zurna Sevdalar - 1994
  • Klipleri
  • Karlar Düşer - 1991
  • Halikarnas - 1991
  • Kolay Mı - 1991
  • Sarhoş - 1992
  • Aşiyan - 1992
  • Çağır Beni - 1992
  • Dağ Çiçeği - 1992
  • Fani Dünya - 1994
  • Hey Yavrum Hey - 1994
  • Zil Zurna Sevdalar - 1994
  • Güneşlerime Kar Yağdı - 1994
  • Çocukluğum Uslansın - 1995
  • İstemem - 1995
  • Sende Kalsın - 1995
Akrep Nalan kimdir? Akrep Nalan kaç yaşındaydı, neden öldü?

Diğer çalışmaları

  • Akrep Nalan (Ãœlkü Aker'in "35 Yılın Åarkıları" albümünde ''Halikarnas'ı ve koro ile ''Hey Gidi Günler'' eserlerini seslendiriyor.) - 2002
  • Akrep Nalan (Jöntürk'ün ''Åaman'' albümünde ''Sun Avucundaki Karanlığı Bana'' şarkısında düet.) - 2006
  • Akrep Nalan (Nina Varon'un ''Efsane Åarkılar'' albümünde ''Buğün İşe Gitme'' eserini seslendiriyor.) â€" 2019

AKREP NALAN NEDEN ÖLDÜ?

Akrep Nalan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Vücudu yakalandığı hastalığa yenik düştü ve tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi Turgutlu Kabristanlığında toprağa verildi.

AKREP NALAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Akrep Nalan 1954 doğumlu olup 2021 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında vefat etti.

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