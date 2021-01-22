Akrep İpek kim, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir? Esila Umut kaç yaşında ve nerelidir?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi konusu kadar oyuncuları ile de büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde İpek karakterini canlandıran Esila Umut da sosyal medyada gündem oldu! Peki, Akrep dizisi İpek kimdir, gerçek adı ne? Akrep dizisinde İpek karakterini canlandıran Esila Umut kimdir? Esila Umut kaç yaşında ve nereli?

Baş rollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi Cuma akşamları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisi konusu kadar oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde İpek karakterini canlandıran Esila Umut da sosyal medyada ve internette büyük ilgi gördü. Peki, Akrep İpek kimdir? Akrep dizisinde İpek karakterini canlandıran Esila Umut kimdir? Esila Umut kaç yaşında ve nereli?

AKREP İPEK - ESİLA UMUT KİMDİR?

Esila Umut 2001 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir ve 19 yaşındadır. Aslen İzmirli olan Esila Umut, İstanbul'da yaşamaktadır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde adını duyuran Esila Umut, Ufak Tefek Cinayetlerden önce ise Elçin Sangu ve Ozan Doğulu ile beraber Sevdam Alabora dizisinde boy göstermişti.

Esila Umut Yer Aldığı Diziler: