Akrep dizisinin günü mü değişti, neden değişti? Akrep yeni günü ne zaman? Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Perşembe mi Cuma mı?
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Akrep dizisinin günü mü değişti, neden değişti? Akrep yeni günü ne zaman? Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Perşembe mi Cuma mı?

11.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:35
Akrep dizisinin günü mü değişti, neden değişti? Akrep yeni günü ne zaman? Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Perşembe mi Cuma mı?

Akrep hangi gün, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Akrep konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Akrep oyuncuları kimler? Akrep ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Akrep yeni günü ne zaman?

Akrep dizisinin günü mü değişti? Akrep hangi gün yayınlanıyor? Akrep Perşembe mi Cuma mı yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

AKREP DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Akrep önceden Cuma akşamları yayınlanıyordu. Dizinin günü değişti. Akrep bundan böyle her Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

AKREP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Akrep dizisi her Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Akrep dizisinin günü mü değişti, neden değişti? Akrep yeni günü ne zaman? Akrep saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Perşembe mi Cuma mı?

AKREP KONUSU NE?

Perihan'ın, kızı Merve'yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret'i zorlayarak Perihan'ı çıldırtmak ister. Fikret'e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda'ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret'le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan'ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi'nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras'a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan'a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda'nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda'nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan'dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda'yı Fikret'ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras'ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

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