Akrep dizisi yok mu? Akrep dizisi 25 Mart neden yayınlanmadı? Akrep dizisi bitti mi, final mi yaptı? Resmi açıklama yapıldı mı?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün ekranlara gelmedi ve seyirciler tarafından merak edildi. Peki Akrep 25 Mart Perşembe günü neden yok? Dizi bitti mi? Akrep dizisi neden yayınlanmadı? Dizi günü mü değişti? Akrep dizisi bitti mi, final mi yaptı? Tüm cevaplar haberimizde.