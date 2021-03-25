Akrep dizisi yok mu? Akrep dizisi 25 Mart neden yayınlanmadı? Akrep dizisi bitti mi, final mi yaptı? Resmi açıklama yapıldı mı?
Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün ekranlara gelmedi ve seyirciler tarafından merak edildi. Peki Akrep 25 Mart Perşembe günü neden yok? Dizi bitti mi? Akrep dizisi neden yayınlanmadı? Dizi günü mü değişti? Akrep dizisi bitti mi, final mi yaptı? Tüm cevaplar haberimizde.
Star TV 25 Mart yayın akışında Akrep dizisi yer almadı. Dizinin bugün ekranlara gelmemesinin sebebi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Akrep bugün neden yok? Akrep bitti mi? Akrep yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
AKREP 25 MART PERŞEMBE NEDEN YOK?
Akrep dizisi normalde her hafta Perşembe günü Star TV'de ekranlara geliyor. Fakat dizi bugün yayınlanmadı. Star TV yayın akışında "Canavar Kamyonlar" yabancı sineması yer aldı.
Akrep dizisi İnstagram resmi hesabından yapılan açıklamaya göre diziye pandemi dolayısıyla 1 hafta ara verilmiştir. Bu bakımdan yeni bölüm bugün ekranlara gelmedi. Yeni bölümün haftaya Perşembe günü ekranlara gelmesi bekleniyor.
AKREP DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Hayır dizi çekimlerine devam ediyor. Dizi final yapmadı. Pandemi dolayısıyla çekimlerine 1 hafta ara verildi.
AKREP DİZİSİ RESMİ AÇIKLAMA
Diziden gelen resmi açıklama şu şekilde:
"Pandemi dolayısıyla yayınımıza bir hafta ara verdik. 1 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümümüzle yayındayız."