Akrep dizisi Selma kimdir? Akrep dizisi Selma Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında?
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Akrep dizisi Selma kimdir? Akrep dizisi Selma Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında?

08.01.2021 21:14 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:18
Akrep dizisi Selma kimdir? Akrep dizisi Selma Bestemsu Özdemir kimdir, kaç yaşında?

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi oyuncuları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Selma karakterini canlandıran Selma karakteri de sosyal medyada ve internette büyük ilgi gördü. Peki, Akrep dizisi Selma kimdir? Akrep dizisinde Selma karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında ve nereli?

Baş rollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi Cuma akşamları büyük ilgi görüyor. Akrep dizisi konusu kadar oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Akrep dizisinde Selma karakterini canlandıran Selma karakteri de sosyal medyada ve internette büyük ilgi gördü. Peki, Akrep dizisi Selma kimdir? Akrep dizisinde Selma karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında ve nereli?

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve 29 yaşındadır. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamlayan Bestemsu Özdemir, daha sonra oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa ve Biz Size Döneriz gibi projelerde rol almıştır. Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde İpek karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, şimdilerde Akrep dizisinde Selma karakterini canlandırmaktadır.

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