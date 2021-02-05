Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Akrep'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?