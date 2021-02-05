Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizisi hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?
Ekranların sevilen dizisi Akrep'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?
Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Akrep nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor?
AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Star TV'nin beğenilen dizilerinden Akrep dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akrep dizisi İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan film platolarında gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahnelerinin Büyükçekmece gölünde bazı sahnelerinin de Kocaeli Darıca'daki dizi platolarında çekildiği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.
AKREP HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akrep her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.