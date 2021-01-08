Akrep dizisi konusu nedir? Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep dizisi ne zaman? Akrep son bölüm izle!
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Akrep dizisi konusu nedir? Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep dizisi ne zaman? Akrep son bölüm izle!

08.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:59
Akrep dizisi konusu nedir? Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep dizisi ne zaman? Akrep son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Akrep dizisi konusu, oyuncuları ve kadrosu dikkat çekiyor! Cuma akşamları ekranlara gelen Akrep dizisi merak edildi. Baş rolünde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep bölümü son bölüm ve fragmanına buradan ulaşabilirsiniz...

Star TV'nin yeni dizisi Akrep, bu hafta 5. bölümüyle ekranlara gelecek.Baş rolünde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep bölümü son bölüm ve fragmanına buradan ulaşabilirsiniz... Akrep dizisi konusu nedir? Akrep Oyuncuları kimlerdir? Akrep dizisi ne zaman? Akrep son bölüm izle!

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Akrep dizisi son bölümde neler oldu diye merak edenler için:

Perihan'ın, kızı Merve'yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret'i zorlayarak Perihan'ı çıldırtmak ister. Fikret'e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda'ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret'le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan'ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi'nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras'a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan'a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda'nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda'nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan'dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda'yı Fikret'ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras'ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

  • Demet Akbağ
  • Evrim Alasya
  • Bekir Aksoy
  • Yusuf Çim
  • Aslı Melisa Uzun
  • Beril Pozam
  • Demet Gül
  • Esila Umut
  • Taha Baran Özbek
  • Müge Su Şahin
  • Ahsen Türkyılmaz
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