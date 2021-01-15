Akrep dizisi bugün var mı? Akrep 6. bölüm fragman izle! Akrep 6. bölüm canlı izle! Akrep 5. bölüm izle Star TV!
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Akrep dizisi bugün var mı? Akrep 6. bölüm fragman izle! Akrep 6. bölüm canlı izle! Akrep 5. bölüm izle Star TV!

15.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:18
Akrep dizisi bugün var mı? Akrep 6. bölüm fragman izle! Akrep 6. bölüm canlı izle! Akrep 5. bölüm izle Star TV!

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisi, beklenen yeni bölümüyle bu akşam seyircilerle buluşacak! Baş rollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın bulunduğu, Akrep dizisi bu akşam var mı? 15 Ocak Akrep 6. bölüm fragman izle! Akrep 6. bölüm canlı izle! Akrep 5. bölüm izle Star TV! Akrep dizisi konusu ve oyuncuları! Akrep son bölümde neler oldu?

Akrep dizisi geçen haftaki bölümde kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve'yle arasını düzeltemedi. Aksiyonun ve entrikanın çok olduğu Akrep 5. bölümün ardından izleyiciler Akrep 6. bölümü merakla bekliyor. Peki, Akrep dizisi bu akşam var mı? 15 Ocak Akrep 6. bölüm fragman izle! Akrep 6. bölüm canlı izle! Akrep 5. bölüm izle Star TV! Akrep dizisi konusu ve oyuncuları! Akrep son bölümde neler oldu?

AKREP SON 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve'yle arasını düzeltemez. Elindeki tüm kozları da kaybedince, çareyi bir kutu ilaç içmekte bulur. Ancak gelişi ile sevindiremediği Perihan'ı, bir kızını daha intihar ile kaybetmenin vicdan yüküyle bırakmak için durumdan haberdar eder.

Ferda'nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Diğer yanda; Ferda'nın intiharının nedeni Şahin ve Duru'nun şüphelenmesine neden olur. Kafalarındaki sorulara cevap bulmak için İpek'le konuşmaya giden iki kardeş, babaları ve hayatlarına aniden giren teyzeleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenirler.

Perihan'ın yeni kurduğu oyunu çözmeye çalışan Fikret, Ferda ile de artık karşı cephelerdedir! Evin içinde gerilim bir türlü bitmezken, Fikret Selma'yı akşam yemeğine eve getirecektir. Aile sofrası gün geçtikçe kalabalıklaşan evde, gençlerin kafası gelen misafir ile iyice karışacaktır.

Ferda'nın telefonunu ele geçirmek isteyen Fikret, telefonda bulunan fotoğrafları silmek için Perihan'dan sürpriz bir yardım alır. Çünkü Perihan, Ayşem'i bulmuştur. Ayşem ile ilgili bilgiler, ilk önce Ferda'nın telefon şifresini bulmayı sağlayacaktır. Perihan, Ayşem'e ait bilgilerle bundan sonra ne yapacaktır?

AKREP 6. BÖLÜM CANLI İZLE!

AKREP 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKREP 5. BÖLÜM İZLE STAR TV!

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