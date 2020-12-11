Akrep dizisi 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi izle! Akrep dizisi oyuncuları, ilk bölüm özeti!

İlk bölümü ile sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren Akrep dizisi 2. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisi izle! Akrep dizisi oyuncuları, ilk bölüm özeti!

AKREP DİZİSİ İLK BÖLÜM ÖZETİ!

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. Ferda ve annesinin arasındaki çekişme, Ferda'nın üvey kız kardeşini öldürmesi ile boyut değiştirecektir. Kaza sonucu ölen kız kardeşinin mevlidine katılarak aileye girmeyi başardı.

AKREP OYUNCULARI

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

AKREP DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE