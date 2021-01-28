Akrep canlı izle Star TV! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full kesintisiz izle!

Bu hafta 8. bölümüyle ekranlara gelecek olan Akrep dizisi bundan sonra Perşembe günleri ekranlarda olacak! Akrep yeni bölüm canlı izle Star TV! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full kesintisiz izle!

Akrep dizisinin günü değişti mi soruları yanıt buldu. Akrep dizisi bundan sonra yeni gününde Star TV ekranlarında olacak. Bu haftadan itibaren her Perşembe saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak olan Akrep dizisi bu hafta 8. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? İşte Star TV Akrep yeni bölüm canlı izleme linki ve Akrep son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Akrep dizisinin yeni bölümünde Fikret Berna'nın o gece intihar etmediğine ikna oluyor ve onun ölümünden sorumlu olanların peşine düşüyor! Geçen hafta gelen gizemli telefonla Berna'nın katillerinin peşine düşen Fikret, kendini hain bir planın ortasında buluyor! Ferda, Berna'nın ölümünde Fikret'i tuzağa düşürebilecek mi?

Perihan, kızının intihar etmediğinden şüphelenmeye devam ediyor ve Ferda'dan şüpheleniyor! Peki, Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünü ortaya çıkarabilecek mi? Ayşem, bu bölümde Ferda'nın onun annesi olduğunu öğreniyor mu?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Fikret, gizemli bir adamdan gelen telefonla eşi Berna'nın intihar etmediğini ve öldüğü gece evde birinin olduğunu öğrenir. Berna'nın ölümünün gizemini aydınlatmaya karar veren Fikret, Berna'nın ölümüne şahit olan adamın peşine düşer. Ancak Perihan da başka bir oyun kurunca, Fikret kendini yeni bir akrep kapanında bulacaktır.

Fikret'i çocuklarının gözünden düşürmeyi başaran ve bütün planları kusursuz işleyen Ferda; Merve, Duru ve Aras üçgeninde giderek yükselen gerilimden ise son derece rahatsızdır. Merve'yi kendi yanında tutmak için yeni planlar yaparken, diğer kızı Ayşem ile ilgili sırrının Perihan'ın elinde olacağına ihtimal vermez. Oysa Perihan, Ferda'nın kızı olduğunu ortaya çıkardığı Ayşem'e hayatının şokunu yaşatır ve evlatlık olduğunu söyler! Anneannesi olduğu gerçeğini saklayarak, gerçek annesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağının da sözünü verir.

Annesinin ölümünden sonra yaşananları sorguladıkça, annesinin intihar ettiği fikrinden uzaklaşan Duru da o gece yaşananları öğrenmek için sorular sormaya başlar. Önce babasının ilişkisi nedeniye şüphelendiği Selma'yla yüzleşir. Selma'nın o gece evde olan kişinin Ferda olduğunu işaret etmesi üzerine Duru, babası ve teyzesi arasında bir ilişki olabileceğinin farkına varır! Duru bu araştırmaları yaparken, gerçekleri bilen Aras, Duru'ya olan sevgisi ve vicdan azabı arasında tamamen kontrolden çıkacaktır.

İpek ve Şahin'in hızla gelişen ilişkisi herkesi yeni bir tavır almaya zorlarken; Perihan ise kızının ölümüyle ilgili şüphelerini artıracak yeni bir bilgiye ulaşır. Tüm şüpheleri Fikret'in üzerine toplayan bu bilgi sayesinde Perihan yeni bir oyun kurar.