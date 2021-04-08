Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 8 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 17. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 8 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 17. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 8 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet'in karanlık yüzünü kızı Ayşem'e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan'ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru'yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru'yu gizli odaya saklar. Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan'ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar'ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan'ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

AKREP STAR TV CANLI İZLE!

AKREP 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!