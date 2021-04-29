Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 29 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 20. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 29 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 20. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 29 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın Ahmet'i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras'ın üzerine salma planı Duru'ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can'ı da alıp Aras'ın yanına gider. Ferda, Ahmet'i cezaevinden çıkarma planını Aras'tan öğrenir ve soluğu Perihan'ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet'in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder. Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin'i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin'i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

AKREP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akrep 29 Nisan 2021 (Bugün), Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

AKREP STAR TV CANLI İZLE!

AKREP 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!