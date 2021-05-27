Akrep Canlı izle! STAR TV Akrep 23. bölüm canlı izle! 27 Mayıs Akrep full HD Canlı izle!
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Akrep Canlı izle! STAR TV Akrep 23. bölüm canlı izle! 27 Mayıs Akrep full HD Canlı izle!

Akrep Canlı izle! STAR TV Akrep 23. bölüm canlı izle! 27 Mayıs Akrep full HD Canlı izle!
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Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün STAR TV'de başlıyor. Akrep canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Akrep23. bölüm canlı izleme linki! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep dizisi canlı izle! STAR TV Akrep izle! Akrep Canlı izle! Star Akrep ilk Bölüm canlı izle! 27 Mayıs Akrep full HD Canlı izle!

Akrep, 27 Mayıs 2021 tarihinde STAR TV'de 23. bölümüyle ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün STAR TV'de 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak. Akrep canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Akrep 23. bölüm canlı izleme linki! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep dizisi canlı izle! STAR TV Akrep izle! Akrep Canlı izle! 27 Mayıs Akrep full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

AKREP CANLI İZLE!

AKREP 22. BÖLÜM İZLE!

AKREP 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, Efe'yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda'ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda'yı suçlar. Ancak ne Perihan'ın ne Ferda'nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet'i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet'in hayatına son vereceklerdir.

Ayşem, Aras'ın evlilik teklifini kabul eder ve ikili evlilik için hazırlıklara başlar. Bu durum Duru'yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru'ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair söz verir. Ferda, Ayşem'i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar eder.

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan'a söyler. Böylelikle anne-kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçerler. Birlikte geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlar.

AKREP CANLI STAR TV!

AKREP 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Akrep Canlı izle! STAR TV Akrep 23. bölüm canlı izle! 27 Mayıs Akrep full HD Canlı izle! - Haberler
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