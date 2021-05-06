Akrep canlı izle! Star TV Akrep 21. bölüm canlı izle! 6 Mayıs Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?
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Akrep canlı izle! Star TV Akrep 21. bölüm canlı izle! 6 Mayıs Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Akrep canlı izle! Star TV Akrep 21. bölüm canlı izle! 6 Mayıs Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 6 Mayıs Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 21. bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 6 Mayıs Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan'a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan'ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

Ayşem, Ferda'nın Gevher İlaç'ın yönetim kuruluna Perihan'ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda'dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan'ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin'i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.

Ahmet her yerde karış karış Aras'ı aratmaktadır. Aras'ı bulmak için Duru'nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras'a zarar vermemesi için Ahmet'in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras'ı korumayı başarabilecek mi?

AKREP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akrep 6 Mayıs 2021 (Bugün), Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

  • Demet Akbağ
  • Evrim Alasya
  • Bekir Aksoy
  • Yusuf Çim
  • Aslı Melisa Uzun
  • Beril Pozam
  • Demet Gül
  • Esila Umut
  • Taha Baran Özbek
  • Müge Su Şahin
  • Ahsen Türkyılmaz

AKREP STAR TV CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜM(20) İZLE

AKREP 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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