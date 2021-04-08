Akrep canlı izle! Star TV Akrep 17. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?
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Akrep canlı izle! Star TV Akrep 17. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Akrep canlı izle! Star TV Akrep 17. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün başlıyor. Star TV Akrep canlı izle! Akrep canlı izleme linki! Akrep 17. bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 18. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet'in karanlık yüzünü kızı Ayşem'e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan'ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru'yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru'yu gizli odaya saklar. Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan'ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar'ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan'ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

Akrep canlı izle! Star TV Akrep 17. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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