Akrep canlı izle! Star TV Akrep 16. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün başlıyor. Star TV Akrep canlı izle! Akrep canlı izleme linki! Akrep 16. bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 16. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

AKREP 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 17. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece