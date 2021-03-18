Akrep canlı izle! Star TV Akrep 15. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?
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Akrep canlı izle! Star TV Akrep 15. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

18.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:43
Akrep canlı izle! Star TV Akrep 15. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün başlıyor. Star TV Akrep canlı izle! Akrep canlı izleme linki! Akrep 15. bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 15. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve'yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda'nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda'yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan'ın tek amacı, kızı Berna'nın katili Ferda'nın hayatını cehenneme çevirmektir.

Ahmet, Ferda'nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda'ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret'e Emgen İlaç'taki hissesini devralmak istediğini söyler.

Fikret, Ferda'nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve'ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve'nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret'e tehditler savurur ve çareyi Ahmet'te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda'ya gösterir.

Akrep canlı izle! Star TV Akrep 15. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 16. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece

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