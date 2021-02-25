Akrep canlı izle! Star TV Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?
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Akrep canlı izle! Star TV Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

25.02.2021 23:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:04
Akrep canlı izle! Star TV Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Akrep bugün başlıyor. Star TV Akrep canlı izle! Akrep canlı izleme linki! Akrep 12. bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 12. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna'nın ölümüyle ilgili annesi Perihan'a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmiyor.

Görüntülerin polise ulaşmasıyla Aras gözaltına alınırken; Ferda taktik değiştirip Berna'nın öldüğü gece Sapanca'da olduğunu annesine ve polise itiraf eder. Fikret'le kendisini basan Berna'nın ölümüne Fikret'in sebep olduğunu söyleyen Ferda, Aras'ın ise Fikret'in baskısı ile cesedi ortadan kaldırdığını açıklayarak, yine hedef şaşırtırır!

Aras gerçekleri anlatmasına rağmen kimseyi kendisine inandıramaz. Perihan da kızının anlattıklarına inanmamıştır. Ferda'ya karşı bir delil bulabilmek için harekete geçer.

Berna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ailedeki herkesin üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır. Duru, Aras'ın annesinin ölümündeki payını öğrenince ona karşı hissettiği hayal kırıklığı daha da büyür. İpek'e evlenme teklif eden Şahin de şimdi ne yapacağını bilemez.

Perihan, Ferda'ya karşı aradığı ipucunu elde ederken, Ferda'nın yalanlarını ortaya çıkaracak kişi ise hiç tahmin etmediği biri olacaktır.

Akrep canlı izle! Star TV Akrep 12. yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

AKREP 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 13. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece

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