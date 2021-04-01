Akrep canlı izle! Akrep Star Tv canlı yayın izle! Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 16. Bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 16. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

AKREP STAR TV CANLI İZLE!

AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!