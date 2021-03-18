Akrep canlı izle! Akrep Star canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Akrep bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Akrep dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Akrep canlı izle, Akrep Star canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Akrep canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve'yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda'nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda'yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan'ın tek amacı, kızı Berna'nın katili Ferda'nın hayatını cehenneme çevirmektir.

Ahmet, Ferda'nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda'ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret'e Emgen İlaç'taki hissesini devralmak istediğini söyler.

Fikret, Ferda'nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve'ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve'nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret'e tehditler savurur ve çareyi Ahmet'te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda'ya gösterir.

AKREP CANLI İZLE (20.00)



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