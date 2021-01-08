Akrep 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 6. son bölüm özeti (8 Ocak Cuma)

Akrep6. bölümü ile 8 Ocak Cuma akşamı Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy'un yer aldığı ekranların yeni dizisi Akrep'te bu hafta neler yaşanacak.

AKREP 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisi her hafta Cuma günleri saat 20:00'da Star TV ekranlarında oluyor. Akrep yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akrep dizisi son bölümde neler oldu diye merak edenler için:

Perihan'ın, kızı Merve'yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret'i zorlayarak Perihan'ı çıldırtmak ister. Fikret'e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda'ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret'le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan'ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi'nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras'a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan'a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda'nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda'nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan'dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda'yı Fikret'ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras'ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?