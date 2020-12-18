Akrep 3. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları!
Cuma akşamı saat 20.00'da, STAR TV'de yayınlanan Akrep 3. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları!
3. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Akrep 3. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu, son bölüm özeti haberimizde yer almaktadır.
AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!
Demet Akbağ
Evrim Alasya
Bekir Aksoy
Yusuf Çim
Aslı Melisa Uzun
Beril Pozam
Taha Baran Özbek
Esila Umut
Müge Su Şahin
Ahsen Türkyılmaz
Demet Gül