Akrep 3. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları!

3. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Akrep 3. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm izle! Akrep oyuncuları! Akrep dizisi konusu, son bölüm özeti haberimizde yer almaktadır.

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI!

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Taha Baran Özbek

Esila Umut

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül