Akrep 25. bölüm fragmanı izle! Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 24. bölüm izle
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Akrep 25. bölüm fragmanı izle! Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 24. bölüm izle

Akrep 25. bölüm fragmanı izle! Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 24. bölüm izle
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Akrep 25. bölüm fragmanı izle! Akrep dizisinin 24. bölümü ardından Akrep 24. bölüm fragmanı da yayınlandı. Star TV'de yayınlanan Akrep 25. bölüm fragmanı izle! Akrep son bölüm özeti! Akrep yeni bölümde neler olacak? Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 24. bölüm izle

Akrep 24. bölüm full izle! Akrep 24. bölüm tamamı izle! Star TV ekranların sevilen dizisi Akrep 24. bölüm seyret! Akrep 24. bölüm tek parça izle! Akrep 24. bölüm tamamı izle! Akrep 590. son bölüm fragmanı izle.

AKREP 24. BÖLÜM FULL İZLE!

Akrep dizisi Star TV ekranlarında 24. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Akrep 24. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 24. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKREP 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda'nın Perihan'dan alıp Ahmet'e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar. Ahmet ölüme yaklaşırken, kimi zaman Ferda'nın Ahmet'e aşkı ağır basar ve onu zehirlemenin kararsızlığını yaşar. Bir yanda aşık olduğu Ahmet, diğer yanda ölüm döşeğindeki annesinin son isteği Ferda'yı zor durumda bırakır.

Efe iyileşir ancak içi Ahmet'e karşı intikam duygusu ile dolup taşar. Merve'nin karşı çıkmasına aldırış etmeden Ahmet'in 'Ferda' adını verdiği teknesini ateşe verir. Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşer. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe, Merve'ye bir teklifte bulunur.

Annesinin Aras'ın hala Duru'ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem'in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras'ın cüzdanında Duru'nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras'a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem'le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.

AKREP 24. BÖLÜM İZLE

Akrep 24. bölüm izlemek için tıklayınız!

AKREP 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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Akrep 25. bölüm fragmanı izle! Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 24. bölüm izle - Haberler
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