Akrep 24. bölüm fragmanı izle! ATV Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep 23. bölüm izle

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AKREP 23. BÖLÜM FULL İZLE!

Akrep dizisi ATV ekranlarında 23. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 23. bölümün ardından şimdi de Akrep 23. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 23. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKREP 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Efe'yi üzerine salan kişinin kim olduğunu öğrenmek için Ferda'ya baskı yaparken, Efe hastanede yaşam savaşı vermektedir. Merve, Efe'nin başına gelenlerden ötürü Perihan ve Ferda'yı suçlar. Ancak ne Perihan'ın ne Ferda'nın durmaya niyeti vardır ve bu kez Ahmet'i yavaş yavaş ölüme götürecek bir yol seçerler. Perihan, Ahmet'i ortadan kaldırmak için Ferda'ya zehir verir ve Ahmet'e zehri içirmesini tembihler. Böylelikle arkalarında hiçbir delil bırakmadan Ahmet'in hayatına son vereceklerdir.

Ayşem, Aras'ın evlilik teklifini kabul eder ve ikili evlilik için hazırlıklara başlar. Bu durum Duru'yu iyice çıkmaza sürükler. Perihan ise Duru'ya bu evliliğin gerçekleşmeyeceğine dair söz verir. Ferda, Ayşem'i hatasından döndürmeye çalışırken, Ahmet bu evliliğin gerçekleşmesi için ısrar eder.

Ferda, bir evlat olarak içinde kalanları gerçekleştirmek istediğini Perihan'a söyler. Böylelikle anne-kız birbirlerinde yarım kalan ne varsa tamamlamak için harekete geçerler. Birlikte geçirdikleri duygu dolu anlar ise anne-kızı birbirine daha çok bağlar.

AKREP 23. BÖLÜM İZLE

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