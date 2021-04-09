Akrep 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 17. Bölüm izle! Akrep son bölüm izle! Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 18. Bölüm fragmanı izle! 8 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 17. Bölüm izle! Akrep son bölüm izle! Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 18. Bölüm fragmanı izle! 8 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 17. Bölüm izle! Akrep son bölüm izle! Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde…

AKREP 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 18. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet'in karanlık yüzünü kızı Ayşem'e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan'ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru'yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru'yu gizli odaya saklar. Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan'ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar'ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan'ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

AKREP SON BÖLÜM İZLE!