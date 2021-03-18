Akrep 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 15. bölüm full tek parça izle!

Evrim Alasya, Demet Akbağ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Akrep 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 15. bölüm full tek parça izle! Akrep son bölüm full izle!

Evrim Alasya, Demet Akbağ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Akrep 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 15. bölüm full tek parça izle! Akrep son bölüm full izle!

AKREP KONUSUNEDİR?

Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.

AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

STAR ekranlarının sevilen dizisi Akrep dizisi 15. bölümü ile 18 Mart tarihinde yayınlandı. Sevilen dizinin 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.