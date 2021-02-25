Akrep 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? STAR TV Akrep 12. bölüm izle, son (12) bölüm full izle!

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AKREP13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisi STAR TV ekranlarında bu akşam 12. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 12. bölümün ardından şimdi de Akrep 13. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akrep 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akrep 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Akrep 13. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

AKREP 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer tarafından ortaya çıkarılması ile zor durumda kalan ve kız kardeşi Berna'nın ölümüyle ilgili annesi Perihan'a itirafta bulunan Ferda, köşeye sıkışmasına rağmen pes etmiyor.

Görüntülerin polise ulaşmasıyla Aras gözaltına alınırken; Ferda taktik değiştirip Berna'nın öldüğü gece Sapanca'da olduğunu annesine ve polise itiraf eder. Fikret'le kendisini basan Berna'nın ölümüne Fikret'in sebep olduğunu söyleyen Ferda, Aras'ın ise Fikret'in baskısı ile cesedi ortadan kaldırdığını açıklayarak, yine hedef şaşırtırır!

Aras gerçekleri anlatmasına rağmen kimseyi kendisine inandıramaz. Perihan da kızının anlattıklarına inanmamıştır. Ferda'ya karşı bir delil bulabilmek için harekete geçer.

Berna'nın ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ailedeki herkesin üzerinde büyük bir şok etkisi yaratır. Duru, Aras'ın annesinin ölümündeki payını öğrenince ona karşı hissettiği hayal kırıklığı daha da büyür. İpek'e evlenme teklif eden Şahin de şimdi ne yapacağını bilemez.

Perihan, Ferda'ya karşı aradığı ipucunu elde ederken, Ferda'nın yalanlarını ortaya çıkaracak kişi ise hiç tahmin etmediği biri olacaktır.

AKREP 12. BÖLÜM İZLE

Akrep dizisinin 12. bölümünü tek parça olarak izleyebileceğiniz link.

AKREP 10. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

Oyuncular: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz