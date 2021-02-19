Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?
Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Akrep, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?
Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 11. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.
Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.
AKREP 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Akrep 12. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.
AKREP 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
AKREP OYUNCU KADROSU
Demet Akbağ : Perihan Emgen
Evrim Alasya : Ferda
Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy
Yusuf Çim : Aras
Beril Pozam : Ayşem
Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy
Demet Gül : Hacer
Müge Su Şahin : Merve
Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy
Esila Umut : İpek
Ahsen Türkyılmaz : Ece