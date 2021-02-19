Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?
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Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

19.02.2021 00:30 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:34
Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Akrep, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında başlayan Akrep dizisi izleyicilerin beğenisini topluyor. Konusu ile dikkat çeken dizi, başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Akrep dizisi oyuncuları kimler, Akrep konusu ne merak edildi. Akrep oyuncuları kimler, konusu ne? Akrep 11. bölüm yeni bölüm yayınlandı mı? Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar.

Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.

AKREP SON BÖLÜM İZLE...

Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

AKREP 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep 12. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.

AKREP 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Akrep 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. bölüm izle! Akrep son bölümde neler oldu, oyuncuları kimler, konusu ne?

AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ : Perihan Emgen

Evrim Alasya : Ferda

Bekir Aksoy : Fikret Gürsoy

Yusuf Çim : Aras

Beril Pozam : Ayşem

Aslı Melisa Uzun : Duru Gürsoy

Demet Gül : Hacer

Müge Su Şahin : Merve

Taha Baran Özbek : Şahin Gürsoy

Esila Umut : İpek

Ahsen Türkyılmaz : Ece

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