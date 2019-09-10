Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti

Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

10.09.2019 16:09
Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi'nde yaşandı. Evde yatan 2 yaşındaki Aysel'in bağırması üzerine yanına giden aile fertleri, bebeği akrebin soktuğunu fark etti. Aile kendi imkanlarıyla bebeği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Minik Aysel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, bebeğin akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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