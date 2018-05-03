Akranları Tatil Yaparken Onlar Oyuncak Üretiyor

Bağcılar'da yaşları 8-13 arasında değişen 240 çocuk, Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde makine başında oyuncak yapıyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde hafta içi yaşanan hareketlilik, hafta sonu da devam ediyor. Yaşları 8-13 arasındaki 240 öğrenci, hafta sonu tatil yapmak yerine atölyeye giriyor.

Kimi torna makinesinde ağaç parçalarına şekil veren, kimi boyama yapan çocuklar, Anadolu'da hiç tanımadıkları yaşıtları için ahşap oyuncak üretiyor. Bugüne kadar 300 oyuncak üreten çocukların hedefi, yaz tatiline kadar bu sayıyı 500'e çıkarmak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çocukların yaşıtlarıyla paylaşım içine girdiklerini ve oyuncaklara manevi bir anlam kattıklarını belirtti. Öğrencilerin mekanik ahşap oyuncak üretirken el göz koordinasyonlarını da geliştirdiklerine değinen Çağırıcı, "Ayrıca eğitim onlar için iyi bir rehabilitasyon da oluyor." ifadelerini kullandı.