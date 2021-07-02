Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
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Akran zorbalığına karşı resim çizdiler

Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.

Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği "Şiddet yok masal var" projesi kapsamında Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini resmettiler.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Erasmus+ işbirliğiyle okullardaki akran zorbalığına dikkat çekmek ve bunu en aza indirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. "Şiddet yok masal var" projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Bu kapsamda Bağcılar Atatürk İlkokulu'nun ev sahipliğinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda İstanbul'un farklı okullarından 30 öğrenci bir araya geldi. Ellerine fırçalarını, kalemlerini alan öğrenciler, okullardaki akran zorbalığına karşı arkadaş sevgisini anlatan resimler çizdiler. Kimi sevgisini bir gökkuşağıyla kimi de doğadaki çiçeklerle, bitkilerle anlattı.

"Bu projeler çocukları cesaretlendirecek"

Programın konuklarından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğrencilerle yakından ilgilenip onları tebrik etti. Bu tür sosyal etkinliklerin çok önemli olduğunu söyleyen Eldivan, "Bu Erasmus projeleri ve okullarımızın yaptığı projeler çocuklarımızı cesaretlendirecek ve sanatsal alanlarda da teşvik edecek bir boşluğu doldurdu. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

12 ay sürecek olan proje kapsamında diğer ilçelerde farklı etkinlikler de düzenlenecek. - İSTANBUL

Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
Akran zorbalığına karşı resim çizdiler
Akran zorbalığına karşı resim çizdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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