AKRAN ZORBALIĞI VE SİBER ZORBALIK ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİYOR UYARISI
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AKRAN ZORBALIĞI VE SİBER ZORBALIK ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİYOR UYARISI

AKRAN zorbalığı ve siber zorbalık pek çok çocuğun karşılaştığı sorunlardan biri. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. Yelda Tan, 'Çocuğun eğer ailesi ile iletişimi yoksa, korkuyor ve çaresiz hissediyorsa bir tetiklenme oluyor.

AKRAN ZORBALIĞI VE SİBER ZORBALIK ÇOCUKLARI İNTİHARA SÜRÜKLEYEBİLİYOR UYARISI
19.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:19

AKRAN zorbalığı ve siber zorbalık pek çok çocuğun karşılaştığı sorunlardan biri. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. Yelda Tan, 'Çocuğun eğer ailesi ile iletişimi yoksa, korkuyor ve çaresiz hissediyorsa bir tetiklenme oluyor. İntihara kadara gidebilecek kötü şeyleri çocuklara yaptırabiliyorlar" dedi.

TBMM Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan taslak raporda, son dönemde 114 çocuğun intihar ettiği belirtildi. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. Yelda Tan, çocukların karşılaştıkları zorbalıklar hakkında uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Akran zorbalığı daha güçlü bir çocuğun, daha az güçlü bir çocuğa zorbalıkta bulunması. Siber zorbalık ise günümüzün en önemli sorunlarından biri. Bunlar çocuklarda yıkım oluşturacak, psikolojik mağdur edecek durumlar. İnternette vakit geçirdiğimiz alanlarda ise çok dikkatli olunması gerekir. Bu zorbalıklar internet üzerinden, sosyal medya üzerinden olabilir. Özellikle oyun gruplarına ve internet üzerinden oynanan oyunlarda olabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Oyun sitelerine oynayan çocuklara siteleri kuran kişiler bir şekilde ulaşıyor. Çocukların şifresini ele geçiriyor, telkinlerle ya da birtakım şeylerle çocuğu tehdit ediyor. Çocuğun eğer ailesi ile iletişimi yoksa, korkuyorsa çaresiz hissediyorsa bu bir tetiklenme oluyor. İntihara kadara gidebilecek kötü şeyleri çocuklara yaptırabiliyorlar."

ÇİZİLEN RESİMLER VE OYUNLAR İNCELENMELİ

Özellikle koronavirüs sürecinde internet kullanımının arttığını ve ailelerin de kontrol etmekte zorlanabildiğini ifade eden Dr. Yelda Tan zorbalıkla karşı karşıya kalan bir çocuktaki değişimlerin neler olabileceğini anlattı. Dr. Tan, 'Bu durumda çocukta öncelikle bir davranış, huy, duygu durum değişikliği olur. Hiç öfkelenmeyen bir çocuk çok öfkeli olabilir. Önceden yapmaktan zevk aldığı bir şeyi yapmak istemeyebilir. Eğer zorbalık yakın çevresindeyse oraya gitmek istemeyebilir. Resim, oyun çok önemlidir. Hiç şiddet içerikli oyunlar oynamayan çocuk birden şiddet içerikli oyun oynamaya başladıysa, ölüm temalı resimler çiziyorsa dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

"ZORBALIĞI YAPAN ÇOCUĞUN DA PSİKOLOJİSİ İNCELENMELİ"

Sadece ailelerin kontrolü ile zorbalıkla mücadele etmenin zor olduğunu ifade eden Dr. Tan, 'Saatlerce bilgisayar oynayan bir çocuğunuz varsa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sanal ortamdaki zorbalık için devletin de yapması gereken şeyler var. Sadece ailelerin de kontrol altına alması zor çünkü. İnternete girdiğinizde bir site erişilebilirse çocuğun ona yakalanma riski yüksek zaten bütün algısı orada çocuğun. Bu yüzden genel siber güvenlik önlemlerinin devlet tarafından alınması gerekirö dedi. Dr. Tan, 'Zorba çocuğu zorbalığa iten nedir' Onun tedavisi çok önemli. Genelde zorbalık yapan çocuklar genelde ya kendisi bunlara maruz kalıyor ya da daha dürtüsel hareket ediyorlar. Zorbalığa uğrayan çocuk kadar, zorbalığı yapan çocuğun da psikolojisi incelenmeli ve tedavi altına alınması gerekir" diye konuştu.

"SAHTE HESAPLARDAN SİNİR BOZMAK İÇİN YAPIYORLAR"

Okulda akran zorbalığına maruz kaldığını belirten 17 yaşındaki Muhammet Evinç, 'Çok korkmuştum o dönem. Sonra korkmamayı öğrendim. Semtimizi de değiştirdik, şimdi daha mutluyumö dedi. Arkadaşı Ramazan Çiftkardaş ise sosyal medyada zorbalıkla çok karşılaştığını dile getirerek, 'Tanışmak için yazıyorlar. Sohbet iyi gidiyor daha sonra hiç beklemediğin anda sana bağırıp çağırıp küfür ediyorlar. Daha sonra tehdit ediyorlar. Genelde tanımadığım insanlar sahte hesaplardan sinir bozmak için yapıyorlar" dedi.

Kızının akran zorbalığına maruz kaldığını ve bu sebepten psikolojik destek gördüğünü söyleyen Hülya Tavukoğlu, 'Kızım arkadaşlık yapmama kararı aldı. Kızım bu sebepten psikolojik tedavi bile gördü. Manevi baskı yapıyordu. İnstagramdan farklı farklı sahte hesaplardan hakarete varan sözler yazdı. Görüşmüyor ama hala instagram üzerinden yazmaya devam ediyor. Bu psikolojik bir şiddet" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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