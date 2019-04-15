Akran Rehberliği" Tübitak Proje Yarışmasında Türkiye İkincisi Oldu

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL), TÜBİTAK Proje Yarışmasının değerler eğitimi kategorisinde "Akran Rehberliği" projesiyle Türkiye ikincisi oldu.

Atakum Anadolu İHL'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından bu yıl 50.'si düzenlenen Final Yarışması Ödül Töreni, Ankara'da, ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

63 ilden, 202 farklı okuldan toplam 220 projenin katıldığı final yarışmasına kalan Atakum Anadolu İHL, "Akran Rehberliği" projesi ile Türkiye ikinciliği ödülünü aldı.

Değerler eğitimi kategorisinde 17 proje içinden Türkiye ikincisi olan "Akran Rehberliği" projesi hakkında bilgi veren öğretmen Ülkü Dal, projenin amacının lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyini tespit etmek ve bu düzeyin "akran rehberliği" ile uygulanacak değerler eğitimi programı ile değişip değişmediğini ortaya koymak olduğunu belirtti.

Dal, "Eğitim ve öğretimde akran desteğinin ve rehberliğinin kullanılmasının yaygınlaştırılmasında örnek olması açısından önemli bir çalışmadır. Ayrıca akran rehberliği ile değerler eğitimi verilmesinin lise müfredatından ilk örneği olması amaçlanmıştır. Projemiz bölge birinciliğinin ardından Türkiye ikincisi oldu. Bu başarının gururu ve mutluluğunu yasıyoruz." ifadesinde bulundu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri Ayşenur Gören ve İrem Koca da okullarını TÜBİTAK yarışmalarında temsil etmek ve Türkiye 2.'si olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA