'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
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'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İSTANBUL'da telefonla aradığı yaşlı insanları yeğeni, oğlu ya da akrabası olduğuna inandırarak, sözde ev alacağını söyleyip para isteyen Özbekistan uyruklu Gulam Kadir İ.(30) polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da telefonla aradığı yaşlı insanları yeğeni, oğlu ya da akrabası olduğuna inandırarak, sözde ev alacağını söyleyip para isteyen Özbekistan uyruklu Gulam Kadir İ.(30) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin en son 77 yaşındaki S.Z.D'yi aynı şekilde kandırarak 7 bin euro ve 16 bin lira para aldığı, durumdan şüphelenen kadının polisi araması sonucu 25 bin lirayı almaya geldiği yerde yakalandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran S.Z.D., kendisini telefonla arayan bir kişinin akrabası olduğunu iddia ettiği ve kendisinden sözde ev alacağını söyleyerek para istediğini söyledi. İlk başta ona inandığını ve iki sefer para gönderdiğini anlatan S.Z.D. ancak şüphelinin durmadan para istemesi üzerine şüphelendiğini anlattı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği dedektifleri şüpheliyi yakalamak için S.Z.D.'ye şüphelinin son para isteme teklifini kabul etmiş gibi yapmasını istedi. Şüpheliyle, S.Z.D.'nin konuşması video kamerayla kayıt altına alındı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen zanlı 25 bin lirayı almak için geldiği adreste polis ekipleri tarafından suçüstü gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Görüntü dökümü

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Şüphelinin adliyeye çıkarılışı

Şüpheliyle, mağdur kadının son telefon konuşmasının görüntüsü


'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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