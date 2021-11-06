'AKRABAYIZ' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran S.Z.D., kendisini telefonla arayan bir kişinin akrabası olduğunu iddia ettiği ve kendisinden sözde ev alacağını söyleyerek para istediğini söyledi. İlk başta ona inandığını ve iki sefer para gönderdiğini anlatan S.Z.D. ancak şüphelinin durmadan para istemesi üzerine şüphelendiğini anlattı.

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Şüpheliyle, mağdur kadının son telefon konuşmasının görüntüsü