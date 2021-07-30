"Akrabaya gidiyorum" deyip evden çıkan yaşlı kadın kayıplara karıştı

Samsun'da "akrabaya misafirliğe gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı kadından haber alınamıyor.

Samsun'da "akrabaya misafirliğe gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı kadından haber alınamıyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunun yanında kalan 70 yaşlarındaki 3 çocuk annesi Mevlüde Uman bugün İlyasköy Mahalesi'nden Kışla Mahallesi'ndeki bir akrabasına misafirliğe gitmek için evinden ayrıldı. Mevlüde Umar'dan haber alamayan yakınları hayatından endişe ettiklerini belirterek İlyasköy Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Yaşlı kadının misafirliğe gitmek için evden çıktığı akrabasına da gitmediği ortaya çıktı. Mevlüde Umar'ın gören ve bulunduğu yeri bilenlerin polise ihbarda bulunmaları istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı