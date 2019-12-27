Akrabasının saldırısına uğrayan genç yaralandı
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Akrabasının saldırısına uğrayan genç yaralandı

Diyarbakır'da 17 yaşındaki bir genç, akrabası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

27.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:20
Akrabasının saldırısına uğrayan genç yaralandı

'da 17 yaşındaki bir genç, akrabası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın ilçesinde saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki F.U. (17) sokakta yürürken akrabası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Durumu gören çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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