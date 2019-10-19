Akrabasının evinde yakalanan FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

19.10.2019 19:31

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 Temmuz 2016'dan bu yana Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek" suçlarından aranan M.Y'nin (32), ilçede akrabasının evinde saklandığı belirlenmiş, şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA