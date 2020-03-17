Akrabasının eşini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan şahıs 3 yıl sonra yakalandı İzmir'de 3 yıl önce akrabasının eşini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan şahıs, Diyarbakır'da yakalandı.

İzmir'de 3 yıl önce akrabasının eşini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan şahıs, Diyarbakır'da yakalandı.



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'de 2017 yılında öldürülen kadının katilinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 10 Mayıs 2017'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikamet eden Safiye Karakaş'ın sokak ortasında ateşli silah ile akrabaları tarafından öldürülmesi olayının şüphelisi olan ve hakkında 'Töre saiki ile öldürme' suçundan İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezası ile kesinleşmiş hükmü bulunan firari Ü.K. isimli şahsın, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Yolboyu Mahallesinde ikamet eden M.S. isimli şahsın yanına geldiği ve burada saklanmaya başladığı bilgisi alınmıştır. Yolboyu Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda Ü.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerini görmesini müteakip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanmıştır. Bahse konu şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA